May anuncia que la Policía ha identificado al terrorista suicida de Manchester

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que han identificado al atacante del atentado en Manchester aunque todavía no pueden hacer pública su identidad. May ha añadido que el terrorista detonó el explosivo cerca de la salida, en un momento y lugar destinados a causar las máximas lesiones, según se hace eco el diario The Guardian. "Todos los ataques terroristas son terribles, pero esto se destaca por su cobardía", ha asegurado.

May ha informado además de que por el momento se desconoce si el atacante "actuó solo o si había sido ayudado por otros para preparar el atentado".

En una declaración al país ante la residencia oficial de Downing Street, May ha sentenciado que la ciudad de Manchester ha sido víctima de un ataque terrorista "monstruoso" destinado a castigar a familias jóvenes que habían acudido a un concierto de música.

Minutos después de las palabras de May la policía británica ha anunciado que ha detenido a una persona de 23 años en relación con el atentado.

El Estado Islámico ha reivindicado el atentado y previamente varios vídeos de simpatizantes de este grupo terrorista ha aprovechado el atentado para asegurar que el "ataque no es más que el principio" y que se trata de una venganza por "las bombas británicas sobre los niños de Mosul y Raqua".

Por otra parte, May ha elogiado la actuación de la Policía y los servicios de emergencia, así como la respuesta de los habitantes de Manchester, algunos de los cuales abrieron las puertas de sus casas a las víctimas.

En otro orden de cosas, ha indicado que se reforzará la seguridad en Manchester, con patrullas y policías armados, y la zona donde se produjo el atentado seguirá cerrada para facilitar la investigación. Además, ha anunciado que tiene previsto desplazarse este mismo martes a Manchester para reunirse con el jefe de la Policía así como con el alcalde de la ciudad y los servicios de emergencia.

"Los terroristas nunca ganarán, nuestros valores, nuestro país y nuestra forma de vida siempre vencerán", ha zanjado la primera ministra, que ha anunciado que este martes habrá otra reunión del comité Cobra para hablar de la campaña electoral de cara a las elecciones del 8 de junio, que ha quedado suspendida tras el suceso.