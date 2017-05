Un terrorista suicida provocó este lunes la muerte de 22 personas, entre ellas varios niños, al hacer explotar un artefacto de fabricación casera junto al estadio Manchester Arena (Reino Unido) durante un concierto de la artista estadounidense Ariana Grande.

El mundo de la política ha condenado con dureza el acto terrorista y el mundo de la música se ha volcado con la cantante y con sus seguidores. La propia artista se ha mostrado "destrozada" por lo ocurrido y ha suspendido su gira mundial.

En redes sociales, los fans de Ariana Grande están compartiendo de forma masiva una imagen en la que se puede ver un crespón negro con unas orejas de conejo, uno de los símbolos más representativos de la cantante y que fue la imagen de la portada de su disco Dangerous Woman, publicado en 2016.

Estas son algunas de las variantes que se han compartido en redes sociales.

Además, otros han querido añadir a este símbolo la frase "hopping for better days" (Dar saltitos por días mejores) en homenaje a una de las canciones de la artista llamada Better Days (Días mejores).

Estos son otros homenajes que se han difundido en redes sociales tras la tragedia.

La Policía Nacional y los servicios de emergencia han comunicado a través de las redes sociales los teléfonos para solicitar información sobre familiares de españoles que se encuentren en Manchester (Reino Unido) y de los que no se tengan noticias tras el atentado de anoche. - Emergencia Consular: +44 0771 276 4151 - Tf.habilitado por la Policía de Manchester: +44 0161 856 9400 Aún no se conoce la identidad de las diecinueve víctimas mortales confirmadas y las más de cincuenta heridas, por lo que se desconoce si entre ellas hay algún español.