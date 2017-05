Al menos 34 inmigrantes muertos tras un naufragio en el Mediterráneo

Al menos 34 inmigrantes y refugiados han muerto ahogados este miércoles tras caer al agua unas 200 personas de una embarcación a unas 30 millas de la costa de Libia, según el último balance ofrecido por Chris Catrambone, el fundador de MOAS, una ONG que cuenta con barcos de rescate en el Mediterráneo.

"Actual recuento de cuerpos en 31. Los cuerpos recuperados están siendo traslados a bordo del 'Phoenix'', ha informado en su cuenta de Twitter, en referencia al barco de rescate de la ONG. "Los esfuerzos continúan", ha añadido. Después ha hecho otra publicación señalando que la cifra de muertos sube a 34.

Current Body Count at 31. Bodies recovered being brought onboard Phoenix. Efforts continue... pic.twitter.com/DdLO1W0I9i — Chris Catrambone (@cpcatrambone) 24 de mayo de 2017

Body Count now at 34...Most are toddlers pic.twitter.com/FlQ0V6PliA — Chris Catrambone (@cpcatrambone) 24 de mayo de 2017

"Unas 200 personas cayeron al agua cuando una de las embarcaciones se inclinó peligrosamente", había explicado previamente a Reuters el comandante de la Guardia Costera Cosimo Nicastro. "Al menos 20 cuerpos han sido avistados en el agua", había añadido.

A big tragedy-Many bodies have been recovered.Rescuers from @moas_eu doing everything they can to rescue as many as possible pic.twitter.com/WyzUbRfLuO — Chris Catrambone (@cpcatrambone) 24 de mayo de 2017

Catrambone ha sido el primero en dar la voz de alarma. "Una gran tragedia", ha escrito en su Twitter, precisando que se habían recuperado "muchos cuerpos" pero aún habría "unos 30 en el agua", incluidos "muchos niños".

Según ha dicho, en las labores de rescate están participando un helicóptero de la Marina italiana, así como barcos comerciales que estaban en la zona. También un avión español ha lanzado desde el aire chalecos salvavidas para los que estaban en el agua.

De acuerdo con la Guardia Costera, actualmente están en curso esfuerzos para rescatar a unas 1.700 personas a bordo de 15 embarcaciones. Según Nicastro, la Guardia Costera ha pedido la llegada de más barcos para ayudar en las operaciones de rescate, en las que está interviniendo además de la embarcación de MOAS un remolcador.

Currently recovering bodies from the sea with help from @ItalianNavy helicopter... pic.twitter.com/H7sdDYTvEC — Chris Catrambone (@cpcatrambone) 24 de mayo de 2017