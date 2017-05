El Gran Wyoming y Dani Mateo, una hora y media ante el juez por su 'gag' sobre el Valle de los Caídos

José Miguel Monzón, El Gran Wyoming, y Dani Mateo, presentador y colaborador respectivamente del programa de La Sexta El Intermedio, han declarado este miércoles durante hora y media en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por su gag sobre la cruz que preside el Valle de los Caídos.

Esta declaración, que ha comenzado sobre las 9.30 horas, llega después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez que admitiera a trámite una querella por delito de incitación al odio presentada por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos contra el humorista y el colaborador.

En el programa, Dani Mateo manifestó que "el Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la Torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa Cruz se viera de lejos, normal, porque quién va a querer ver esa mierda cerca".

(Puedes ver el chiste en el minuto 2:38 de este vídeo...).

En un primer momento, el juez al que se turnó el caso lo archivó al no encontrar indicios del citado delito, regulado en el artículo 510 del Código Penal (CP), si bien la Sala estimó el recurso de apelación interpuesto por la asociación, y ordenó abrir una investigación para aclarar si se cometió por parte de los actores este delito o bien el de menosprecio de sentimientos religiosos previsto en el artículo 625 del Código.

Uno de los magistrados, Alejandro Benito López, discrepó de sus compañeros y emitió un voto particular señalando que no ve razón para imputarles ninguno de los dos delitos señalados en virtud de la libertad de expresión de los comediantes "pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe la sociedad democrática".

LOS ARGUMENTOS

Los magistrados Vicente Magro e Isabel Maria Huesa consideraron que la decisión del juez de Alcorcón de archivar el asunto "conlleva una merma del derecho a la tutela judicial efectiva" de los querellantes y que los hechos "pueden determinar la existencia de un delito que está proliferando en los últimos tiempos como es el de odio".

El juez de Alcorcón entendía que la expresión "quién quiere ver esa mierda cerca" refiriéndose a la cruz de los caídos no supone un ataque a la religión sino a tan sólo una obra arquitectónica, por lo que no existía delito alguno. La Sala consideró sin embargo que lo dicho en el programa es un "ataque de obvia connotación religiosa" realizado en un medio de comunicación "de relevante audiencia" que "en modo alguno" puede estar amparado en la libertad de expresión al afectar a los sentimientos religiosos de los querellantes.

Añaden que la cruz del Valle de los Caídos mencionada en el programa no es solamente una obra arquitectónica o cultural "sino un objeto de evidente contenido religioso sobre el que la parte querellante encuentra una ofensa en su exposición pública que es preciso evitar para no dañar los legítimos derechos de los perjudicados a no tener que soportar la ofensa a la citada Cruz".

LA CARA DEL JUEZ

Según ha relatado Dani Mateo en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER minutos después abandonar el juzgado, el pleito ha ido "bastante bien" y se ha sentido "muy tranquilo". El presentador dice quedarse con "la cara del juez", la cuál, explica, no olvidará nunca: "el hombre creo que estaba allí pensando: "Con la de asuntos que tengo en el despacho..."

El interrogatorio de la acusación se ha centrado en preguntar al cómico si la intención de la broma era "meterse" con el sentimiento religioso, lo que Mateo a contestado que no le interesaba: "Les he explicado que estábamos criticando el Valle de los caídos como símbolo y a nivel arquitectónico. Lo que ofende al sentimiento religioso es que haya una cruz allí", ha explicado igualmente.

Que en un programa de sátira política se haga satírica política es lo lógico. No deberían hacer que nos amedrentemos y que programas como 'El Intermedio' no existan Dani Mateo, cómico

El también presentador de Yu en LOS40 cree que el abogado de la acusación está en contra de El Intermedio "como programa", por lo que ha querido lanzar un mensaje en defesa de su trabajo: "Que en un programa de sátira política se haga satírica política es lo lógico. No deberían hacer que nos amedrentemos y que programas como El Intermedio no existan".

(Puedes seguir leyendo tras el audio...).

El gran Wyoming, por su parte, ha calificado como "muy desagradable" acudir a un juzgado en estas circunstancias. "Es una sensación siniestra, lo que debe ser cuando vienes a jugarte el tipo de verdad...", explicaba.

El humorista madrileño ha sido citado en calidad de director del programa, algo que no se ajusta a la realidad y que ha tenido que aclarar: "La primera pregunta ha sido: '¿usted sabe por qué está aquí?'. Y he dicho que no".

La primera pregunta ha sido: '¿usted sabe por qué está aquí?'. Y he dicho que no. El Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'

Wyoming cree que es una querella absolutamente "retorcida" y que la acusación han tenido que buscar "la triquiñuela esa" para sentarles en un banquillo. "Lo que me parece patético y una incitación al odio y a la violencia es que el dictador Franco tenga todos los días flores frescas en la tumba que pagamos los españoles."

QUERRÁS VER ESTO

Cristina Pedroche se indigna con la querella a 'El Intermedio' por su chiste del Valle de los Caídos.