Adriana Lastra, diputada del PSOE y coordinadora de la campaña de Pedro Sánchez, acudió este miércoles al programa Los Desayunos de TVE para analizar la situación de su partido.

Allí, una pregunta del presentador del espacio, Sergio Martín, le dejó totalmente descolocada. No es para menos, dado que la cuestión estaba basada en un bulo.

"Conocíamos a primeras horas la baja del partido de Corcuera. Hace un instante he leído la de Rodríguez Ibarra. Le preocupa..." En ese momento, Lastra le interrumpió con una evidente cara de sorpresa: "¿Rodríguez Ibarra se ha dado de baja?"

"Justo acabo de leer hace un instante. Ahora confirmo esa información", replicó al periodista. Un argumento que no convenció a Lastra: "No, no. Yo eso no me lo creo". Martín prosiguió entonces: "En cualquier caso: le preocupa que se sigan produciendo esas bajas en el partido, que haya una ruptura o una división dentro del PSOE?"

En realidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra no se ha dado de baja del PSOE. Es un bulo que corre por la red a raíz de un artículo publicado por 12minutos, una web especializada en crear bulos.

Martín la leyó y la dio por buena. Pero Lastra, acertada, no se lo creyó.

Puedes ver el momento en el minuto 1.10.30 de este vídeo: