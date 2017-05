Se llama Kim Moo-Sung, tiene 65 años y es uno de los políticos más conocidos de su país, Corea del Sur, donde ejerce como parlamentario por el partido conservador Bareun desde 1996. Sin embargo, no es por su labor legislativa por la que está llenando titulares estos días, no: ahora es un personaje mundialmente conocido por su manera de lanzarle la maleta a su asistente. Lo tienes en el vídeo de más arriba y en este brutal gif:

South Korea's Kim Moo-sung arriving like an absolute boss pic.twitter.com/NNSEXzjii4 — Chris York (@ChrisDYork) 23 de mayo de 2017

La escena se registró ayer martes en el aeropuerto Gimpo de Seúl, la capital surcoreana. Al volver de un viaje en Japón, el político entra en la sala de llegadas, empuja suavemente y con indiferencia su maleta y ésta acaba en manos de su asistente, que estaba a la espera de su regreso. Ni hola le dice.

¿Es el p... amo o un maleducado? Eso es lo que se preguntan ahora los internautas. Los locales, los surcoreanos, lo tienen claro: es un ejemplo de cómo las élites hacen gala de su poder, según se lee en los incontables comentarios generados en sus redes. Kim Kwang-jin, exlegislador del Partido Democrático de Corea del Sur, publicó el martes la foto de la llegada de Kim Moo-sung al aeropuerto y escribió: "Esto está tan mal...". Es un pensamiento muy repetido por los opositores al cazado, generando un debate que ha llegado a abrir informativos en el país asiático.

Otros han echado mano del humor y apuntan a que Kim Moo-Sung debe ser muy bueno pasando en baloncesto o practicando curling. El vídeo ha logrado tanta difusión porque ha sido colgado en Reddit.

El político surcoreano dice que no siente la necesidad de explicar su comportamiento. " Acababa de ver a mi ayudante y le di (mi equipaje) a él. ¿Por qué debo explicarlo? No me importa, realmente", dijo a los medios de su país, ante el eco de su gesto. "Lo que ustedes deben hacer es trabajar", recomendó enfadado a los periodistas.