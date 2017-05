¡Feliz cumpleaños, Bob Dylan! ¿Cuánto sabes del músico estadounidense?

CBS Photo Archive via Getty Images

Es un genio de la música pero, como quedó demostrado el pasado octubre con la concesión del Premio Nobel de Literatura, también de la letra. Y todo ello merece una celebración, más cuando Bob Dylan cumple este 24 de mayo 76 años.

Su carrera es una de las más impresionantes y conocidas del último medio siglo, y sus canciones han recorrido todo el mundo. Sin embargo, pocos conocen datos de su vida privada (de hecho, ni siquiera se llama Bob Dylan) y de otras facetas de la profesional (¿sabes que ha puesto banda sonora a algunas películas?).

Y tú, ¿cuánto sabes de él? Demuestra que eres todo un seguidor de Dylan con este test.

Bob Dylan: "Like A Rolling Stone" Bob Dylan: "Like A Rolling Stone"



1 of 15 Comparte esta galería:





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest