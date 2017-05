¿Has leído alguna de estas noticias sobre el atentado de Manchester? Pues son falsas

Por muy increíble que parezca hay personas capaces de inventarse bulos en un momento tan trágico y tenso como el que se vive tras (y durante) un atentado. Para contrarrestar actos así, han sido muchos los que han llevado a cabo una exhaustiva labor de investigación para dejar claro lo que eran bulos y lo que no tras el atentado en Manchester.

¿Has leído alguna de estas informaciones? Pues eran mentira y aquí tienes la prueba.

FALSAS VÍCTIMAS

"¡Por favor, que todo el mundo haga 'retuit' de esto, necesito ayuda! Es mi pequeño hermano Frank. Fuimos al concierto esta noche en Manchester y ahora no le puedo encontrar". Este mensaje fue muy compartido el pasado martes, pero es completamente falso, tal y como recoge la BBC.

Incluso hay personas que han desmentido en primera persona que se encuentren entre las víctimas, ya que algunos habían incluido sus fotos ente los desaparecidos tras el atentado:

"Esta foto es falsa, yo no estoy desaparecida", escribió la periodista mejicana Andrea Noe.

EL INCIDENTE QUE NUNCA SUCEDIÓ

Y en pleno caos, surgió una falsa alarma: un supuesto hombre había entrado armado en el hospital de Royal Oldham. La noticia partió de un post de Facebook que fue compartido más de 13.000 veces y que algunos medios de comunicación publicaron. La situación llegó al punto de que la Policía de Manchester tuvo que desmentir la información.

Police have attended an incident @roh

Scene searched, no offences and all staff &patient's are safe &well — GMP Oldham (@GMPOldham) 23 de mayo de 2017

"Hemos atendido una ermergencia en el hospital. No hay ningún ataque y todos los trabajadores y pacientes están a salvo y bien", escribió la policía en su tuit.

LOS NIÑOS QUE NO DESAPARECIERON

Otro bulo que se difundió vía Facebook y twitter fue que 50 niños se perdieron tras el atentado y aparecieron en el hotel Holiday Inn de la ciudad, pero la BBC ha desmentido esta información de la mano de fuentes oficiales.

Local Holiday Inn by the Manchester Arena have taken in 50 children as they wait for parents . Phone Holiday Inn Manchester +44 161 836 9600 — Melissa Reeves (@DJMelReeves) 22 de mayo de 2017

¿QUÉ PASÓ CON ARIANA GRANDE?

Según sucedió el atentado empezó a circular una imagen en la que se veía a Ariana Grande en las áreas de los camerinos de la sala de conciertos, visiblemente afectada por la explosión e incluso herida. Sin embargo, aunque la de la foto era ella, se había tomado hace dos años. Fue en 2015, cuando Ariana Grande se encontraba inmersa en una grabación de una película.

Fake News! This is NOT Ariana Grande in Manchester. It's from a filmset in 2015. Stay safe! pic.twitter.com/FhoqSISO4e — Julian Paul (@bildschirmspiel) 22 de mayo de 2017