La emocionada reflexión de Bisbal tras el atentado de Manchester: "Ha muerto una niña de 8 años"

"Estoy muy afectado como músico, como padre y como ciudadano". Así empezaba el cantante David Bisbal —en El Hormiguero de Antena 3— una emocionada reflexión sobre el atentado suicida del pasado lunes por la noche durante un concierto de Ariana Grande en Manchester, que ha dejado 22 muertos —entre ellos niños— y 59 heridos.

El músico, visiblemente emocionado, ha reconocido su rabia por el ataque —reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico—: "Me da muchísima rabia que gente inocente tenga que dejar este mundo por la locura de otras personas", ha expresado, antes de asegurar que "ha sido una tristeza cuando he leído esta madrugada la noticia, me ha dado impotencia, rabia, no sabía por qué suceden estas cosas".

Tras estas palabras, Bisbal ha tenido unas palabras de recuerdo para la pequeña Saffie Rose Roussos, de tan solo 8 años, y muerta por la explosión: "Es que he leído que ha muerto una niña de 8 años, padres con sus hijos que han ido a ver un espectáculo, un evento público y no puedes, no puedes pensar el porqué", ha dicho el cantante, quien ha enviado "mucho afecto y cariño para todos".

@titilago2 De verdad! Que impotencia! Y qué injusticia! — David Bisbal (@davidbisbal) 23 de mayo de 2017

Bisbal ha presentado en Madrid su nueva y esperada gira con su nuevo trabajo Hijos del mar, en el que el artista almeriense se reinventa con un pop más electrónico y nuevos sonidos.