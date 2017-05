Las palabras del presentador de 'El Cascabel' sobre el atentado de Manchester llegan a la prensa británica

Los desacertados comentarios del presentador del programa El Cascabel al gato en 13TV, Antonio Jiménez, la noche del atentado de Manchester, han llegado a las portadas de la prensa británica.

El diario Daily Express se ha hecho eco de la noticia este miércoles. Antonio Jiménez obvió en un primer momento las explosiones que habían tenido lugar en el concierto de Ariana Grande y que les había pillado en plena emisión de programa.

'Football is more important' Fury as Spanish TV host mocks Manchester terror victims #manchesterattack https://t.co/zZRKQjJf21 pic.twitter.com/xJUGzSCT5v