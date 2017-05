Si en menos de una semana ha conseguido 226 millones de reproducciones será por algo. Un vídeo de la página de Facebook Blossom, dedicada a manualidades y proyectos Do it yourself, está arrasando tanto en visualizaciones como en compartidos (más de ocho millones) y comentarios (más de 100.000).

El motivo de su éxito es la simplicidad de lo que muestra: ocho trucos para organizar la ropa en armarios y cajones, ya sea para doblarla de manera más eficiente y sin que se arrugue o se estropee o para que ocupe menos espacio. Algunos son tan curiosos como almacenar las braguitas como si se guardaran en una caja de kleenex o cómo con unas simples gomas o anillas de refresco se puede sacar mucho más partido al armario y cuidar las prendas.