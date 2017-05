Y por fin Donald Trump y Melania lo hicieron

Los Obama eran muy de hacerlo: se daban la mano una y otra vez, se besaban y se dedicaban toda clase de muestras de cariño en público. Sin embargo, los Trump no son así. Y está quedando bastante claro en la primera gira internacional del presidente, en la que Melania ha sido "cazada" negándole dos veces a su marido la mano.

Aquí la prueba:

Melania Trump AGAIN rejects Donald's attempt to hold her hand as they disembarked Air Force One in Rome https://t.co/tJwyE08Gaq pic.twitter.com/kvSfeLlc6A