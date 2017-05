10 series no muy conocidas para ver en el Día del Orgullo Friki

Los frikis nunca lo han tenido más fácil para hacer honor a su nombre frente a la tele. El 25 de mayo celebran su día, el Día del Orgullo Friki, y ahora las series están de su parte como nunca lo habían estado.

Si quieres celebrar la jornada más friki del año tienes series tan famosas como Juego de tronos, Star trek, Buffy cazavampiros, The Walking Dead, Daredevil, Firefly, Battlestar Galactica, Doctor Who, Stranger things o The Big Bang Theory, pilares del frikismo clásico y moderno.

Pero si ficciones tan conocidas no te interesan o ya las has visto todas, te proponemos una lista alternativa de series algo más desconocidas para todos los gustos (frikis, por supuesto).

1. CHANNEL ZERO: CANDLE COVE

Esta serie está basada en un fenómeno de por sí bastante oscuro: los creepypasta, leyendas urbanas que se generan en Internet, normalmente de terror. A diferencia de la mayoría de estas historias, la de la primera temporada de Channel Zero tiene un autor claro: Kris Straub, un dibujante de cómics.

En 2009, Straub comenzó a mandar mensajes en los foros NetNostalgia preguntando por una serie de marionetas que se había inventado y que decía haber visto de pequeño en los años 70. A medida que se unieron al hilo otros usuarios que aseguraban recordarla también, la serie resultaba cada vez más inquietante, con un esqueleto que quería triturar la piel de los niños entre sus dientes o un capítulo en el que los personajes sólo gritaban y se retorcían por el suelo. Por último, Straub reveló al foro que su madre le dijo que, cuando creía estar viendo esa serie, en realidad sólo había estática en la tele.

Esta es la base de Candle Cove, primera tanda de episodios de una serie de SyFy que abordará un creepypasta diferente cada temporada. Cuenta con la actuación de Fiona Shaw, la tía Petunia de la saga de Harry Potter. En 2017 se estrena la segunda temporada, Channel Zero: la casa sin fin.

2. FREAKS AND GEEKS

Cancelada tras sólo una temporada, con el tiempo esta serie se ha colado entre las mejores series de la historia según Rolling Stone. Freaks and geeks (literalmente, "bichos raros y frikis") llegó demasiado pronto. Quizá si se hubiera estrenado ahora continuaría en antena, narrando las andanzas de dos grupos de chavales de un instituto: los freaks, a punto de graduarse,que provienen de familias desestructuradas, y los geeks, que acaban de empezar el instituto y les encantan los juegos de rol, la ciencia ficción, la tecnología y las chicas... aunque a ellas no parece que les gusten.

Fue de los primeros productos de Judd Apatow, que luego se ha hecho famoso como productor de películas como Supersalidos, Lío embarazoso y Virgen a los 40.

3. LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA

La madre de todas las series de género y fuente de inspiración de innumerables directores, productores y guionistas que figuran entre los más influyentes del mundo de los últimos 50 años. Si alguna vez un producto de ficción te ha sorprendido por un giro narrativo, hay altas probabilidades de que ese giro ya se viera en esta serie. Creada en 1959 por Rod Serling, guionista, productor y veterano de guerra, esta serie conocida explora todo tipo de tramas imaginables —ideologías, filosofía, la naturaleza humana— que se adentran en los géneros de la ciencia ficción, la fantasía y el terror.

Cuenta con guiones brillantes en los que se basanpelículas posteriores, con excelente dirección y muy buenas actuaciones; es interesante estar alerta ante la aparición de actores tan famosos como Robert Redford, Leonard Nimoy, Robert Duvall, Burt Reynolds, Charles Bronson o Dennis Hopper.

4. THE IT CROWD

Conocida también —por menos gente— como Los informáticos, esta serie muestra los sufrimientos diarios de un equipo de informáticos desterrados al sótano más indigno e inmundo de una gran compañía de comunicaciones. Los protagonistas son Roy, el tipo normal y vehículo del espectador —atentos a sus camisetas—; Moss, el genio de los ordenadores e inepto en cualquier otra cosa y; Jen, la jefa que carece de ningún conocimiento útil relacionado con su departamento. Cuenta con cinco temporadas, premios BAFTA y Emmy y dos remakes, uno estadounidense y otro alemán.

5. MASTERS OF HORROR

Una antología de relatos de terror de dos temporadas creada por Mick Garris (guionista de El retorno de las brujas). La idea surgió después de una cena a la que invitó a diez maestros del terror —como indica el título—: John Carpenter, Larry Cohen, Don Coscarelli, Joe Dante, Guillermo Del Toro, Stuart Gordon, Tobe Hooper, John Landis, Bill Malone. Cada uno dirige al menos un episodio, una historia independiente de terror centrada en todo tipo de temáticas, desde la sátira al horror victoriano de Edgar Allan Poe, pasando por la ciencia ficción. A ellos se unieron después otros como Dario Argento, Takashi Miike o Tom Holland. Sus mejores capítulos —especialmente los de Joe Dante (Gremlins)— serían películas más interesantes que muchas de las que se producen a lo grande y se estrenan en cine.

6. VIDEO GAME HIGH SCHOOL

Esta serie de tres temporadas es el típico drama de humor ambientado en un instituto... pero no uno cualquiera. Se trata de una escuela de videojuegos, que se han convertido en el deporte competitivo más popular del mundo. Sus deportistas más destacados son estrellas mundiales y la trama se centra en BrianD, un jugador anónimo que derrota a una de ellas, lo que le abre las puertas del instituto y de todo tipo de relaciones personales que son el foco de la historia.

7. HISTORIAS PROBABLES DE NEIL GAIMAN

Neil Gaiman es un guionista y escritor muy famoso para los frikis, autor de Los libros de la magia, Buenos presagios (junto al tristemente fallecido Terry Pratchett), Stardust, Coraline, American Gods y su obra magna, The Sandman. Y, como todos los creadores de ciencia ficción, fantasía y terror, habitual de los cuentos y relatos cortos, algunos de los cuales han sido llevados a la pequeña pantalla en esta serie de cuatro episodios, a cual más extraño, incómodo, intrigante y original.

8. SILICON VALLEY

Esta serie, que emite actualmente su cuarta temporada, se centra en la vida de seis programadores en la cuna de la tecnología, cuya absurda cultura empresarial pone de manifiesto. La serie aborda intencionadamente lo importante que es la casualidad a la hora de triunfar y, sin intención, la nula presencia femenina en el ámbito de la informática mundial.

9. BLACK MIRROR

Esta serie, que estrena su cuarta temporada en 2017, también es episódica, un formato que funciona muy bien para los géneros favoritos de los frikis, el terror, la ciencia ficción y la fantasía. Cada capítulo aborda de una manera diferente un aspecto oscuro de la tecnología que nos absorbe cada día y provoca a la vez incomodidad y fascinación por la manera en que la sociedad actual se ve reflejada en ella.

10. DEATH NOTE

A finales de verano llega la adaptación de imagen real occidental de esta historia, originalmente publicada en formato cómic en Japón, donde ya existen otras cuatro películas y tres series del mismo universo. Los manga y la cultura japonesa son también dos elementos muy presentes en la cultura friki, y Death Note en concreto es uno de los más conocidos.

La trama se centra en un estudiante brillante recoge un cuaderno de los dioses de la muerte que mata a todo aquel cuyo nombre sea escrito en sus páginas. Ebrio de poder e idealismo, se lanza a construir un mundo perfecto castigando a todos los criminales con la muerte hasta que un misterioso detective de fama mundial pero al que nadie ha visto nunca comienza a seguirle la pista. La mejor forma audiovisual de disfrutar de esta historia es con la serie animada que siguió más fielmente el original.

Momentos frikis entre padres e hijos: