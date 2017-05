Así era la bomba que explotó el suicida en el Manchester Arena

La bomba detonada por un suicida en Manchester el lunes por la noche, que dejó 22 muertos y decenas de heridos, era potente y sofisticada, según fotos de la policía británica reveladas y analizadas este miércoles por The New York Times.

El análisis inicial de la bomba, basado en elementos fotografiados y recolectados en la escena del crimen, no permiten deducir la cantidad o el tipo de explosivo del que estaba compuesta la carga, pero hace pensar que se trataba de un dispositivo artesanal fabricado tras una "profunda reflexión y con cuidado", según el diario estadounidense.

En total el diario estadounidense ha sacado a la luz una colección de ocho fotografías, que muestran lo que era el detonador de la bomba, la batería, fragmentos de una mochila azul y multitud de objetos de metal como tornillos y tuercas.

El rotativo ha consultado a expertos artificieros que coinciden a la hora de decir que era un artefacto muy potente creado para causar el mayor daño posible. Fue tal la fuerza del explosivo que se encontró el torso del supuesto terrorista muy lejos de la zona de la detonación, un lugar donde no había otros fallecidos. Eso les hace pensar que la bomba estaba guardada en una mochila antes que en un chaleco.

Esta revelación de tantos datos no ha gustado nada a las autoridades británicas. Han recibido el artículo de The New York Times con indignación. Portavoces del Gobierno inglés han explicado a la BBC que están "asombrados e incrédulos" con estas filtraciones.

La publicación insiste en el hecho de que la bomba tenía un detonador poco habitual, con un pequeño circuito impreso y no un simple interruptor, como suele ocurrir. Esto podría sugerir que había un retardador, o incluso un receptor para activarlo a distancia, o una combinación de ambos.