Enfado (y bromas) en Twitter con Renfe por el colapso de su web

Hora y media. Eso es lo que tardó Renfe en colgar el cartel de 'agotadas' en su página web tras vender los 25.000 billetes a 25 euros cada uno con motivo de su vigésimo quinto aniversario.

Hora y media que se hizo eterna para muchos, que vieron cómo el sistema había colapsado, cómo la web no funcionaba y cómo, tras muchos intentos, cuando por fin llegaban a la página de venta, ya no había nada que hacer.

Y el mosqueo se hizo patente en las redes sociales, donde muchos vertieron sus críticas, algunos en tono irónico y otros con un enfado importante, acusando a la compañía de estafa, lo que hizo que 'renfe' fuera 'trending topic' en la noche del miércoles.

Hasta Facua ha emitido un comunicado en el que considera "inaceptable" que Renfe sea incapaz de gestionar su oferta sin colapsar la web.

Estas son algunas de las críticas y mofas que generó el caos de la compañía:

La web de #renfe funciona bien si no entra mucha gente. Esos platos están perfectamente si no abres la puerta. pic.twitter.com/ayjOKaR793

A punto de comprar mi billete de #renfe, y me he quedado en la última pantalla. GAME OVER pic.twitter.com/lkCSXUAAcW