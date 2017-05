La surrealista 'disculpa' del presentador de 'El Cascabel' de 13TV tras su reacción ante el atentado de Manchester

El atentado suicida de Manchester, en el que murieron 22 personas, cogió a muchos programas en plena emisión en la noche del lunes.

Uno de estos espacios fue El cascabel al gato —de 13TV—, presentado por el periodista Antonio Jiménez, quien estuvo cuando menos poco afortunado en su reacción inicial.

El presentador del espacio de tertulia política, Antonio Jiménez, obvió las explosiones y quiso saber si el lugar del concierto tenía algo que ver con el fútbol. "¿Este no es el del Manchester United, no?", preguntó nada más conocer la noticia.

"Este estadio no tiene nada que ver con el Manchester United ni el del Manchester City, ¿verdad?", preguntó Jiménez por segunda vez. "Los que somos futboleros no tenemos constancia de que el Manchester Arena sea el estadio de los dos equipos de la ciudad", prosiguió.

"Te voy a dar una lección, querido hermano. Hay algo más aparte del fútbol", le espetó el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, mostrándose —con poco— más sensato que Jiménez.

El vídeo, que corrió como la pólvora por las redes sociales, provocó todo tipo de críticas e, incluso, el diario Daily Express se hizo eco de sus palabras.

Tres días después de este episodio Jiménez, quien ha salido en defensa de su actuación tras el atentado de Manchester, ha argumentado —en El Mundo— que "nuestra sensibilidad con las víctimas del terrorismo es máxima, del programa y mía".

Jiménez considera que en el momento de su reacción inicial, "informativamente no había nada. No había atentado". En ese contexto, ha calificado sus palabras de "broma", por lo que no considera necesario retractarse de nada: "Si eso, disculparme, porque yo en ese momento no me había adelantado a la policía de Manchester y no sabía que era un atentado", ha sentenciado.