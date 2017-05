Paula Echevarría por fin habla sobre su situación con David Bustamante

Paula Echevarría ha hablado. Por fin se ha pronunciado de forma tranquila, concreta y aparentemente sincera ante los medios sobre su separación de David Bustamante. Lo ha hecho durante la presentación de un nuevo móvil de Samsung, marca de la que es imagen.

La actriz ha dado a entender —sin decirlo con sus propias palabras— que está efectivamente separada de Bustamante y que él ha abandonado el domicilio familiar. Asegura que la situación es tranquila, más de lo que se cree. "Es una historia de una pareja como tantísimas otras. Llevamos 12 años juntos y llega un momento en el que las cosas se tambalean", ha explicado a La Otra Crónica del diario El Mundo.

"Estoy tranquila. Las cosas de puertas para adentro de mi casa están mucho más tranquilas que de puertas para fuera, mucho más de lo que se está dando a entender o se está insinuando", ha explicado la actriz. También le ha pedido a los periodistas que les permitan "esa parcela de tranquilidad".

"Por mucho que yo no haya hablado, a mi hija se le ha inventado una comunión que no existía; la fecha nunca fue", ha dicho al hilo de una pregunta sobre mentiras vertidas por la prensa sobre ella. El día de la comunión, asegura, estará toda la familia junta. "Es la comunión de una niña, una menor, y pertenece a su más estricta intimidad. No es una cuestión de secretismo", ha asegurado, explicando que no le gustaría "que se convirtiera en un evento social".

¿RECONCILIACIÓN? "NUNCA HE CERRADO LA PUERTA"

Paula también ha sido cuestionada por una posible reconciliación: "Nunca he cerrado la puerta y sigo sin cerrarla". Entonces, le pregunta una periodista, ¿no es una separación definitiva? "No lo ha sido nunca. No estamos jugando a nada, nada en absoluto, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos". Es decir: confirma que hay una separación de facto aunque no sea cerrada ni legal. De hecho, como recoge El País, ha afirmado estar "muy bien, feliz y casada". "Está todo igual", ha afirmado, "siempre ha estado todo bien, nosotros estamos más tranquilos de lo que se ha inventado". "El tiempo pone todo en su sitio y lo vas viendo desde otra perspectiva", ha dicho también, como se puede leer en la web Divinity.

En la presentación del móvil, Echevarría también ha concedido una entrevista a El programa de Ana Rosa en la que ha seguido profundizando sobre el tema.

"No estoy acostumbrada a generar tanta, tanta expectación o interés", ha explicado sobre la presentación de un perfume a primeros de abril, justo cuando saltó la noticia de su separación. Un momento en el que se la vio muy tensa y en el que ha dado a entender que estaba en un momento "frágil".

"Hay cosas que se sobreentienden, hay cosas que se saben y que no necesitan ni siquiera una explicación, ni siquiera una verbalización. Yo sé que vosotros necesitáis una verbalización pero...". También ha asegurado que "nunca" han pensado en emitir un comunicado conjunto para afirmar la separación.

"No va a haber ningún cambio a corto plazo. Todo igual, intentando remar, remar, remar", ha explicado con humor.

LA POLÉMICA CON '¡HOLA!'

En algunas de sus múltiples declaraciones de este jueves, la protagonista de Gran Reserva y Velvet ha explicado su encontronazo con la revista ¡Hola!. La revista publicó un reportaje de la actriz el 11 de mayo con ella en portada y la actriz estalló en redes sociales contra la revista por vender como exclusivas unas fotos supuestamente promocionales de un perfume. Sin embargo, la revista contestó a la intérprete afirmando que las fotos eran exclusivas, efectivamente, y que la actriz las había autorizado.

Ahora ella ha afirmado que no lanzó "cuchillos contra nadie" y que respeta "el trabajo de todos".

"No era un ataque y no quería dejar mal a nadie, pero tampoco quiero que me dejen en mal lugar a mí cuando no lo estoy haciendo. Ya lo habían hecho una vez y me callé esperando a que no lo volvieran a repetir, pero se repitió. Yo entiendo lo que ellos dicen, que dentro quedaba claro, pero de un millón de personas que ven la portada, sólo 100.000 lo ven dentro y los otros 900.000 pensarían que me estoy lucrando de algo que no haría jamás. Simplemente lo quise aclarar", ha declarado a El Mundo.

