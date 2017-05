Rajoy, 'cazado' haciendo este gesto durante la cumbre de la OTAN

Pobre Rajoy. Ni un instante puede estar tranquilo.

En plena filípica de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ha criticado el escaso gasto militar de los países de la OTAN, las cámaras enfocaron al presidente del Gobierno español y le 'cazaron' en uno de esos momentos que se suelen dar tras la comida.

Pensando que nadie miraba lo que hacía, Rajoy sacó la lengua tras rebuscar en el interior de su boca. Pero sí le estaban mirando. Las cámaras de televisión estaban justo enfocando a donde él se encontraba, detrás del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron.

El instante puede verse en este vídeo, a partir del minuto 1:14:

*Look at their faces* and the whispering as Trump admonishes leaders over NATO financial obligations. pic.twitter.com/gLCYgKTdi3