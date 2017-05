Trump se reúne con los líderes de la OTAN y la UE en el "antro" de Bruselas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne este jueves con unos líderes de la Unión Europea y la OTAN preocupados por conocer el compromiso real de Washington con sus aliados, en la ciudad que otrora calificó de "antro".

"Más decidido que nunca a perseguir la PAZ en nuestro mundo", tuiteó tras su encuentro con el papa Francisco Donald Trump, que llegó la víspera a Bruselas con el objetivo de pedir a sus socios de la OTAN un mayor gasto militar y una mayor participación en la lucha antiyihadista.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI