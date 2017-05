Ariana Grande volverá a Manchester para un concierto benéfico

Ariana Grande volverá a Manchester para ofrecer un concierto benéfico. La cantante estadounidense, muy afectada por el atentado ocurrido en el concierto que ofreció el pasado lunes en dicha ciudad británica, en el que murieron 22 personas, ha anunciado en Twitter que regresará a la ciudad "para pasar tiempo con sus fanas y recaudar fondos para las víctimas y sus familias". Promete ofrecer más detalles pronto.

Grande ha publicado un comunicado en Twitter:

En su emotiva carta, la cantante ofrece todo su apoyo a los fans y les dedica palabras de ánimo y cariño: "La compasión, el cariño, el amor y la fuerza que habéis mostrado durante esta semana son exactamente lo opuesto a las atroces intenciones que llevaron a que ocurriese algo como lo que ocurrió el lunes".

"Sois exactamente lo contrario a eso", prosigue Ariana Grande: "Nunca podremos entender por qué ocurren estas cosas, dado que no están en nuestra naturaleza. Por eso no podemos concebirlas. Pero no dejaremos que el miedo nos invada. No dejaremos que nos divida. No permitiremos que triunfe el odio".

La cantante explica que, entre los asistentes a sus conciertos, "se ve a una multitud bella, diversa, pura y feliz. Miles de personas, increÍblemente diferentes, se juntan por una sola razón: la música. La música es algo que cualquiera en la tierra puede compartir. La música sirve para curarnos, para juntarnos, para hacernos felices. Y así continuará siendo".