Estas fotos de Macron y Trudeau en el G7 están inspirando las historias de amor más románticas

Veinte días después de su elección, el presidente francés, Emmanuel Macron, se une al exclusivo club de los dirigentes del G7, en una cumbre que se anuncia complicada pero le da la oportunidad de forjarse una talla internacional. Es, sin duda, una de las novedades. Junto a él, otro de los líderes que más interés suscitan es el canadiense, Justin Trudeau, que más de una vez ha encandilado a su público.

El presidente francés ha compartido algunos de los instantes que han mantenido a solas: La amistad franco-canadiense tiene una nueva cara. Nos toca levantarnos, Justin Trudeau, por los retos de nuestra generación".

Por su parte, Trudeau también ha dejado constancia del encuentro:

Pero las imágenes de ambos en la cumbre del G7 están enamorando y dando rienda suelta a la imaginación de los usuarios de Twitter, que no han podido evitar crear bellas historias a partir de las instantáneas...

can't believe Justin has proposed already pic.twitter.com/r1kovkdeV5

"No me puedo creer que Justin se lo haya propuesto ya".

"Macron y de Trudeau pasean por Sicilia entre miradas increíblemente románticas".

Am I the only one who thinks Macron and Trudeau are trolling Margery and Sansa?

Fun fact:Both sets are discussing the downfall of a Mad King pic.twitter.com/87GduABIzF