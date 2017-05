J.K. Rowling define a la perfección a Trump tras su maleducado gesto

Donald Trump demostró al mundo entero que es un maleducado importante. Lo hizo cuando, de un manotazo, apartó al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para ponerse en primera fila.

La imagen, captada por las cámaras de televisión, se ha convertido en todo un fenómeno viral, del que se han hecho muchas chanzas:

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd