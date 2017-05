Justin Bieber se olvida de la letra de 'Despacito' en un concierto en Nueva York

Despacito, la canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi, es uno de los temazos del año. Hace un mes, decidieron aprovechar el tirón de la canción y hacer un remix con el cantante Justin Bieber, pero parece que el joven cantante nunca se aprendió de memoria la letra.

En un concierto junto a Chainsmokers en un local de Nueva York, Justin Bieber trató de cantar Despacito y se quedó en blanco. Pero supo salir del paso con humor: "I don't know the words so I say poquito, I don't know the words so I say Dorito" ("no sé las palabras así que digo poquito, no sé las palabras así que digo Dorito"). A pesar de que el joven cantante invita al público a seguir la letra, parece que este tampoco se la sabe.

Eso sí, el remix ya tiene más de 223.000.000 reproducciones y es posible que suene por todas partes este verano. Así que Justin, tienes tiempo de sobra para aprendértela.

