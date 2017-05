La transformación física de Andy, de Andy y Lucas

Durante los primeros años de la década del 2000, el grupo Andy y Lucas triunfó y una broma les acompañó inevitablemente: ¿quién es quién? Porque muy pocos sabían responder a esta pregunta.

El tiempo ha pasado, las épocas de mayor éxito del dúo pasaron y ellos mismos han evolucionado... y cambiado. De hecho, en los últimos días se ha hecho viral en las redes sociales una imagen en la que aparecen tanto Andy como Lucas junto a los Gemeliers.

¿La razón del éxito de la foto? El espectacular cambio físico que ha sufrido en los últimos años Andy. Míralo tú mismo:

Mientras Lucas se ha mantenido más o menos igual, con los lógicos cambios del paso del tiempo, su compañero ha evolucionado tanto que es casi imposible reconocerlo.

Así que las reacciones en Twitter no se han hecho esperar:

¿Ahora el gordo de Andy y Lucas es delgado y el delgado gordo? La realidad se desmorona, Is this the real world? pic.twitter.com/gwTU9bBM9d