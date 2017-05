Un instituto de EEUU da el premio más racista posible a una alumna hispana

Lo que en un principio debía ser una ceremonia divertida y graciosa, se tornó en algo racista. Los profesores de un instituto de Texas (EEUU) han sido sancionados después de entregar a una alumna hispana un certificado donde la nombraban como "la que más probabilidad tiene de convertirse en terrorista".

Todo ocurrió en el instituto Anthony Aguirre Junior High, donde sus responsables pensaron que era buena idea celebrar una ceremonia de entrega de premios en tono humorístico, todos de broma. Sin embargo, el premio para Lizeth Villanueva, alumna hispana de séptimo grado (1º de ESO en España), fue de todo menos gracioso.

En él se podía leer el nombre de la alumna y el del galardón: "Most likely to become a terrorist" (La que más probabilidad tiene de convertirse en terrorista").

Student named "most likely to become a terrorist" by teachers. @ChannelviewISD doesn't find it funny. My story: #khou11 at 5:00 & 6:00 pic.twitter.com/ELkS8NAney — Jason Miles (@JMilesKHOU) May 25, 2017

No quedó ahí la broma. Otra alumna recibió un certificado con la frase "La más fácil de mezclar con gente blanca" y otro alumno uno con el lema "El que más probabilidad tiene de ser un 'sin techo' en Guatemala".

"No fue ninguna broma. No me siento cómoda con esto ni estando en la misma clase con la profesora", expresó Villanueva a la CNN, quien asegura que cuando le entregó el certificado lo hizo "riéndose" y que "no le importó que los mensajes pudieran ofender a alguien. "A ella no le importan nuestros sentimientos", agregó la alumna en declaraciones a KHOU.com.

El director del instituto ha tenido que disculparse con los alumnos y ha asegurado, en un breve comunicado, que están investigando lo ocurrido. "Como director quiero asegurar a los estudiantes, padres y a toda la comunidad, que estos premios no representan al instituto", afirma.

Official Statement from Building Principal in response to fake awards: pic.twitter.com/BoZGRJajx4 — Aguirre Junior High (@AguirreBulldogs) May 24, 2017