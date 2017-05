La confesión de un hombre en 'First Dates' que nunca se debe hacer en una primera cita

First Dates ha vuelto a unir a dos personas muy singulares. David y Mónica han acudido al restaurante de Cuatro a pasárselo bien y a reírse mucho y así lo han demostrado en su cita.

La pareja no ha parado de gastarse bromas, pero en un momento del encuentro ha llegado una confesión de David que Mónica no esperaba, aunque no se lo ha tomado mal.

"A mí mucha gente me llama el guarrillo", ha dicho el hombre, ante las risas de su cita.

Esta extraña confesión no ha pasado desapercibida en redes sociales y muchos de los usuarios que veían el programa han querido comentarlo con la etiqueta #FirstDates346.

Hay algunos - vease "el guarrillo" - que se podrían haber quedado en casa #FirstDates346 pic.twitter.com/qNUdBkOeMo — Conchi Horcas (@conchi_horcas) 26 de mayo de 2017

"Me llaman el guarrillo" es la frase nº4 en la lista de malas frases para la 1ª cita. #firstdates346 — Fernando Soguero (@Fsoguero) 26 de mayo de 2017

#firstdates346 no es sexy que te llamen el guarrillo y menos con esa pinta colega — Maikel Yonatan Manue (@maikelyonatan) 26 de mayo de 2017

A David lo llaman el guarrillo. Lo estáis oyendo? Me quiero morir.#firstdates346 — Señora Ru (@paraquebailemiR) 26 de mayo de 2017

#firstdates346 Oh, diositos, lo del guarrillo. Eso es lo que el faltaba a Mónica. Ay, pobre. pic.twitter.com/1Tk7HwqD69 — Anica Cedillo (@AnicaCedillo) 26 de mayo de 2017

#FirstDates346 Con el mote de el guarrillo, este hombre pretende ligarsela? 😂😂 — Srt. Pineapple (@Estefania_711) 26 de mayo de 2017

Me llaman el " guarrillo " y eso en la primera cita ..... #firstdates346 — J.A Martínez (@J_aMartinezc) 26 de mayo de 2017

Después de la confesión Mónica y David tendrán una segunda cita.