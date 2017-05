Un extranjero pregunta quién es Belén Esteban y las respuestas son maravillosas

Todo el mundo en España sabe quién es Belén Esteban. O casi todo.

Pero fuera de nuestras fronteras no lo tienen claro. Un usuario escocés llamado Neil MacInnes ha lanzado una pregunta en su cuenta de Twitter: "Alguien que sea español tiene que ilustrarme sobre quién es esta señora, está en todos los memes españoles y estoy LIVING".

Someone who is Spanish needs to enlighten me on who this lady is, she's in all the Spanish memes and I am LIVING. https://t.co/CkstLvsttS — Neil MacInnes (@Neilis2cool) 26 de mayo de 2017

Los usuarios españoles, solidarios donde los haya, han llenado de comentarios este tuit.

@Neilis2cool Excuse me Sir, but how can someone live without using a meme of Belen Esteban in his whole life? pic.twitter.com/7OZsSHaxxh — Biú, céntrate (@Bee_uh) 27 de mayo de 2017

(Discúlpeme, señor, pero ¿cómo puede alguien vivir sin usar un meme de Belén Esteban en toda su vida?)

@Neilis2cool Belén Esteban, the princess of the village and future queen of Spain. — Jorge. (@Jorgecb_) 27 de mayo de 2017

(Belén Esteban, la princesa del pueblo y futura reina de España).

(Es una de nuestras mejores bailarinas)

(Y la esperanza política de España)

(Es una estrella del pop española)

Al final se ha ido con la lección aprendida:

Thank you everyone for teaching me about @BelenEstebanM Muchas gracias! 💃

Or should I say...

Hasta luego Mari Carmen? pic.twitter.com/FBLuh6YQb2 — Neil MacInnes (@Neilis2cool) 27 de mayo de 2017

(Gracias a todos por enseñarme cosas de Belén Esteban. Muchas gracias. O debería decir... hasta luego, Mari Carmen).