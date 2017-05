Una tuitera triunfa con esta broma de su madre en un supermercado

Las madres son geniales y el último tuit que se ha vuelto viral así lo demuestra.

Una usuaria de Twitter llamada @runawayzeke ha triunfado en redes con un chiste sobre su progenitora y sobre la compra.

"Mi madre puso los huevos de último para que cuando le preguntara la cajera decir: hasta los huevos", aseguraba el tuit.

Este texto tiene en pocas horas más de 17.000 retuits y más de 30.000 me gusta.

La propia usuaria ha compartido algunos tuits posteriores haciendo alusión al éxito de su publicación. Además, asegura que ha preguntado a su madre cómo lleva la fama.

le he preguntado como se siente siendo famosa y me ha dicho: igual, hasta los huevos

no se cansa de ser una leyenda