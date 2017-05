El concursante de 'MasterChef' que indignó con un comentario machista, obligado a pedir perdón de nuevo

"Tuve un desafortunado comentario y estoy aquí para corregirlo". Con estas palabras se ha disculpado —otra vez— José Luis, agente inmobiliario madrileño de 46 años que, durante su participación en el programa 'MasterChef 5' —de La 1—, y tras las críticas del jurado, argumentó que "sinceramente, no estoy pasando mis mejores días. Será que me va a bajar la regla, no sé".

Puedes ver el momento a partir del minuto 42:00 en este vídeo.

Las palabras de José Luis, muy criticadas por sus compañeros de concurso, fueron calificadas directamente como "una vergüenza" por la juez del concurso Samantha Vallejo-Nágera.

El concursante se disculpó aquella misma noche a través de Twitter:

No quiero dejar pasar la noche sin disculparme por el comentario.Machista?? No lo soy..aveces la boca va antes que la cabeza 🤐😔#Masterchef — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017

Sin embargo, una nueva reclamación de una televidente ha obligado a José Luis, a través de RTVE Responde, a volverse a disculpar: "Ha sido un chascarrillo de mal gusto, no he querido ofender a las mujeres", se ha disculpado de nuevo.