Justin Trudeau ayuda a una niña a construir su rincón secreto y las redes sociales se enamoran del canadiense (otra vez)

Hace apenas 24 horas, Justin Trudeau encandiló al mundo con su abrazo al alcalde de la localidad italiana de Amatrice, que en agosto del pasado año sufrió un terrible terremoto que terminó con la vida de casi 300 personas. Un gesto con el que volvió a encandilar al mundo. Lo que sabemos ahora es que, justo antes de ese viaje, se hizo otra fotografía adorable, que agrande su leyenda de presidente que todos querríamos tener.

La historia tiene por protagonista a Bella, una pequeña canadiense de cinco años que ganó un concurso organizado por la cadena de televisión CBC Kids en el que el premio consistía en ser primer ministro por un día. La niña escribió a la emisora diciendo que, si ella mandara, le gustaría hacer "que todos tengan casas y todo el mundo esté a salvo". " Me gustaría abrazar a todo el mundo. Me aseguraría de que todos los animales y todo el mundo que nos rodea se mantuvieran seguros. Me aseguraría también de que cada canadiense tenga buena salud. Me gustaría ser buena con todo el mundo", añadió. Unas palabras inspiradoras que le valieron el primer puesto.

Así que Bella, como le habían prometido, acudió a la residencia del primer ministro Trudeau, y cuando ambos se pusieron a resolver el mundo, la niña pidió ayuda para uno de sus planes: levantar un rincón secreto allí mismo, entre moquetas y escritorios. Para su fortaleza, desde la que mandar el país, necesitaba cojines y almohadas, y allá que se pusieron manos a la obra los dos primeros ministros...

Trudeau no tuvo reparos en desarmar un sofá, colocar una manta con el emblema nacional, situar un peluche de vigilante y entrar con la niña a la tienda, a departir la agenda del día. Y, claro, acabó enamorando por enésima vez a las redes sociales.

Esto sí que es llevarse a los niños de calle y no darles un arrumaco en un mitin electoral...