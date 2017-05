La alcaldesa de París pide la cancelación de un festival "prohibido para blancos"

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado que pedirá la prohibición del festival Nyansapo, que se presenta como una cita "afrofeminista radical" y "prohibida a los blancos". Hidalgo ha hecho saber en Twitter que condena "con firmeza" la decisión de la organización por "discriminación".

Nyansapo está previsto del 28 al 30 de julio en París y está organizado en cuatro espacios: uno "no mixto para mujer negras", otro "no mixto para personas negras", otro "no mixto para mujeres víctimas de racismo" y un último, "abierto a todos".

El anuncio del festival provocó la repuesta del partido de ultraderecha Frente Nacional. Su presidente en la región, Wallerand de Saint-Just, criticó al festival y, de paso, a la alcaldesa de la capital francesa por permitir que la cita se celebre.

La polémica creció rápido durante el domingo en las redes sociales, donde se mezclan quienes apoyan la decisión de la organización y quienes defienden a la alcaldesa porque creen que la lucha contra el racismo no debe ser una cuestión identitaria.

Si vous n'aviez pas remarqué, il pleut des white tears aujourd'hui, alors couvrez vous bien :) #JeSoutiensMwasi pic.twitter.com/Q8J0RFkDs7 — L'Ethnonarcissique (@Nacim_Bou) 28 de mayo de 2017

@Anne_Hidalgo Un peuple, qui a souffert pendant des années d'assujettissement, essaie de se relever et de s'affirmer et de s'accepter, vous lui interdisez — I ❤️ SOCA 💃🏾 (@_Caroliita) 29 de mayo de 2017

Un pueblo que ha sufrido durante años la marginación intenta liberarse y reafirmarse, y lo quieren prohibir, ha escrito esta usuaria.