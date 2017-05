Sergio Ramos se viene arriba y le dedica ESTE ¿poema? a Pilar Rubio en Instagram

El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos se ha puesto romántico en Instagram y le ha dedicado una especie de poema a su pareja, la presentadora Pilar Rubio:

"Contigo no me falta nada.

Contigo lo tengo todo.

Contigo soy feliz.

Contigo.

Always with you."

Ramos ha añadido a ese poema las etiquetas "#Love" y "#AmorDeVerdad", para darle un aire más romántico a la publicación, que va a acompañada por una foto en la que aparece él mismo besando a Pilar Rubio.

La propia Pilar Rubio le ha respondido después con la misma foto "En el lugar que sea pero contigo ❤️ TQM #Repost".