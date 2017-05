YoNoTengoSegundoEquipo: el vídeo narrado por Iñaki Gabilondo para la Real Sociedad emociona en Twitter

Todo aficionado al fútbol de cierta edad habrá sentido en más de una ocasión un ataque de nostalgia. Añoranza de aquellos tiempos en los que el fútbol era juego antes que espectáculo.

La Real Sociedad ha sabido recoger ese sentimiento de una forma genial en un vídeo que lanzó hace algunas semanas y que está narrado por Iñaki Gabilondo.

En las imágenes, que están poniendo la piel de gallina incluso a quien no es seguidor del equipo vasco, se alude a una época en que el fútbol era "sin tatuajes, ni crestas, ni egos".

"Un fútbol lleno de calvos y de calvas. Aquel era un fútbol de camisetas limpias y pantalones sucios. Las espaldas no llevaban nombre. El nueve era el 9 y el portero el número 1. En aquel tiempo la Liga no era cosa de dos y un jugador no tenía valor por sí solo si no formaba parte de un equipo", se escucha decir a la voz inconfundible de Iñaki Gabilondo, declarado seguidor de la Real Sociedad.

"Eran tiempos en que eras del equipo de tu pueblo. Hubo un fútbol de Enriques, de Manolos, de Javis. Hombres enormes con nombres pequeños", prosigue antes de finalizar: "Un fútbol en el que a nadie se le habría ocurrido preguntarte: '¿Cuál es tu segundo equipo?".

El vídeo forma parte de la campaña que la Real Sociedad lanzó hace algunos meses llamada # YoNoTengoSegundoEquipo, con la que el club busca recuperar la 'monogamia' futbolística.

Estas son algunas reacciones que ha generado el vídeo, que acumula más de 1.400 retuits:

Lo retwiteo otra vez porque es una puta maravilla #yonotengosegundoequipo https://t.co/ytgfQU8cwH — Ignacio Capitán (@icapNERTIS) 26 de mayo de 2017

Espectacular anuncio de la Real Sociedad. Para ponerlo 1 mil veces a los catetos de todas las ciudades. #yonotengosegundoequipo https://t.co/ptqJ0MZS43 — Borja Rosales (@BorjaMRU) 25 de mayo de 2017