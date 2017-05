El presupuesto para violencia machista aumenta 6,5 millones en 2017, mientras las asociaciones piden 120 millones

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017 para la lucha contra la violencia machista ha aumentado 6,5 millones de euros, después de que el PP haya pactado con el PSOE y Nueva Canarias un incremento de 4 millones que se suman a los 2,5 millones previstos inicialmente. La semana pasada, varias asociaciones feministas salieron a las calles de Madrid a pedir un aumento de, al menos, 120 millones de euros para toda la partida.

Así lo ha anunciado en el pleno del Congreso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su defensa de la dotación para su departamento este año, y ha especificado que la dotación final para la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es de 31,7 millones y no 27,7.

En total, el Gobierno, a través de los ministerios de Sanidad, Justicia y Educación, ha dicho, dedicará más de 266 millones a combatir esta lacra, a los que hay que sumar, ha precisado la ministra, todo lo aportado por las comunidades autónomas, cuya dotación en esta materia es la que más ha ascendido —más de un 32%—, y los ayuntamientos.

"No reconocer que la lucha contra la violencia de género es transversal y prioritaria demuestra ignorancia y engañar a las víctimas", ha censurado Montserrat, que ha invitado a "no hacer populismo" y a trabajar "todos coordinados' para que este problema desaparezca de 'cada rincón de España".

NO ES SUFICIENTE

Por su parte, Nuria Varela, la primera directora de Gabinete del Ministerio de Igualdad, considera una "vergüenza" esta subida: "Recortan y luego se atreven a aumentar sólo cuatro millones. Es una tomadura de pelo", explica a El HuffPost. Considera que lo han subido ante la demanda de la oposición y la presión social.

En la oposición se encuentra la socialista Ángeles Álvarez, que también considera que no es suficiente. Aunque opina que su grupo ha negociado y "lo ha peleado". El PSOE ha tratado de negociar 109 millones de euros, pero únicamente se han aprobado dos enmiendas tras una "negociación tensa". "Les he dicho que era insuficiente pero que si no hacían ningún gesto era imposible estar en el pacto de Estado", ha dicho.

SUBIDA DE UN 20% EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

Asimismo, Montserrat ha destacado la subida de un 20% en dispositivos electrónicos de protección de las víctimas y de un 26,31% en campañas de información y sensibilización.

Todo ello demuestra, en su opinión, que erradicar este problema es una prioridad de su Ejecutivo, y el pacto de Estado que se está negociando es un "valioso instrumento" para hacerlo "juntos" e incluir cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer sobre la mujer, como la trata o los matrimonios forzosos.

Y la voluntad del Gobierno para dialogar ha quedado clara, ha añadido, aceptando todas las enmiendas que se han hecho al proyecto de PGE.

El acuerdo con el PSOE y Nueva Canarias se produce después de que ayer mismo los socialistas amenazaran con replantearse su postura si no se dedicaban "partidas suficientes" para afrontar la lucha contra la violencia machista, que en lo que va de año se ha llevado por delante la vida de 28 mujeres y cinco menores.

La semana pasada, más de 40 asociaciones feministas salieron a las calles en Madrid para pedir un aumento del presupuesto, ya que suponía el 0,001% del total de los Presupuestos. Creen que es necesario aumentar el presupuesto en, al menos, 120 millones de euros.