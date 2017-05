Fernando Alonso, rookie del año en Indy 500

El piloto español Fernando Alonso ha sido elegido rookie del año en Indy 500 en la gala de ganadores de esta temporada, que se celebró este lunes en Indianápolis.

Congratulations to @alo_oficial on winning Rookie of the Year! We've loved having you at @IMS! @SunocoRacing #Indy500 pic.twitter.com/zftqhGbODt