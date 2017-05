La reina Letizia, icono de estilo para la edición estadounidense de 'Vogue'

NurPhoto via Getty Images

Allá donde va, la reina Letizia levanta tantas pasiones como críticas. Su forma de expresarse, de llevar ropa o joyas, de comportarse, sus brindis o sus palabras son analizadas al momento.

Ahora el análisis ha sido para bien y viene de parte nada menos que de la Biblia de la moda, la edición estadounidense de Vogue. Así, el lunes un artículo de su web alababa a la reina de España por la elección de su ropa. "Queen Letizia Goes Matchy-Matchy in Madrid—And Wins"; es decir: la reina Letizia se pone a conjunto en Madrid y acierta.

En concreto, la revista alababa el look lucido por la reina en su visita del lunes a la Fundación Microfinanzas de BBVA. "Aunque la reina es conocida por seguir las tendencias, como con un vestido verde con capa o vestida de flores de pies a cabeza, tiende a ser clásica en los accesorios", afirman. Así, aseguran que es normal verla con accesorios que van a juego, una tendencia que a veces resulta algo pasada de moda, aunque no para ella. "De nuevo desterró el mito de que no se pueden coordinar los colores de un modo en el que parezca algo fresco", afirman.

Letizia en el 10º aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA.

Para la revista, la combinación en rojo de bolso y zapatos le daban "un soplo de frescura" a su blusa abotonada con "detalles románticos de encaje en las mangas, con la elegancia del Viejo Mundo". La publicación acaba su texto asegurando que "de forma inteligente, decidió no usar más accesorios, eligiendo un sencillo par de pendientes para un acabado real de pies a cabeza".

