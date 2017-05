La tensión de Shakira al hablar de Piqué con Pablo Motos

Lo ha hecho bailar sobre el escenario, le ha escrito una canción, le ha dedicado premios a "su suegrita"... pero sigue sin sentirse cómoda hablando de él.

Shakira estuvo este lunes en El Hormiguero (Antena 3) y no se divirtió demasiado cuando Pablo Motos le preguntó por el futbolista Gerard Piqué, su pareja desde 2010 y padre de sus dos hijos.

Nada más empezar el presentador quiso saber qué le había parecido al culé la canción Me enamoré, de cuyo videoclip —más abajo— es protagonista, y ahí Shakira se mostró más o menos relajada. "Le gustó mucho", dijo para después comentar que el futbolista la escuchó en el estudio. "Se emocionó, pero ya está acostumbrado a que le haga canciones. Se va a acostumbrando".

La primera pregunta la afrontó sin demasiado nerviosismo, pero después de unos minutos hablando de las 13 canciones que componen su disco El Dorado, Motos retomó el tema Piqué y ahí no se sintió tan cómoda. Shakira volvió a contar que fue en Madrid cuando se conocieron —hay una foto de aquel día con Cesc Fábregas— y después remitió al presentador a la letra de Me enamoré. "Nada más puedo contar lo que cuento en la canción, nada más", dijo con risa nerviosa.

Sí que contó que conserva el sostén a rayas del que habla en la canción y que se puede intuir en la foto y explicó que antes de aquel encuentro fue el vídeo del Waka Waka, que ella grabó en Los Ángeles (EEUU) y Piqué en España. Motos quiso saber entonces qué pensó al ver a Piqué y su respuesta dejó clara sus intenciones. "Dije... qué boca más redondita, me gusta esa barbita...", repitió entre risas.

Después de eso, volvió a recordar lo que ya sabíamos de boca del futbolista. "¿Eso lo contó?", preguntó en un momento de la entrevista. Motos le respondió que sí y entonces dijo: "Entonces lo puedo contar".

MILAN Y SASHA, PROTAGONISTAS

No habló mucho de Piqué pero sí de sus hijos comunes, Milan (4) y Sasha (2), a los que llevará a su gira internacional. "Me los llevo una buena parte, pero no podré llevarlos todo el tiempo porque también están yendo al cole y no puedo hacer que pierdan sus rutinas; pero me interesa que conozcan el mundo, que vayan a Latinoamérica, a otros países de Europa... Y sobre todo que estén cerca", aseguró la colombiana.

Shakira confesó también que le cuesta mucho separarse de los dos y que siempre que lo hace se va con mucha culpa. "¿Pero qué madre no se siente culpable todo el tiempo? Siempre estamos lidiando con ese sentimiento y pensando que podemos hacerlo un poco mejor", dijo.

En la entrevista se explayó hablando de la maternidad y reconoció que le había cambiado mucho la vida "para bien". "Antes yo era el centro de mi mundo y ahora soy un satélite girando alrededor de mis hijos", aseguró la cantante para la que es pronto para definir la personalidad de los niños.

"Son bastante pequeños, intento no colocarles ninguna etiqueta todavía porque los niños están en constante transformación... Prefiero no etiquetarlos e ir descubriéndolos y descubriéndome a mí misma como madre porque es una tarea que se vive día a día".

El programa reunió 3,3 millones de espectadores, esto supuso un 18,8% de cuota de pantalla. El minuto de oro del programa, a las 22:36 horas, acumuló a 5.021.000 personas frente al televisor.