Conduce borracho su coche hasta Sevilla pensando que estaba en Badajoz

"Yo he visto de todo en el tiempo que llevo, pero esto es nuevo para mí". Si esa es la reacción de un policía municipal con experiencia... imagina la magnitud de la cafrada que vas a ver y que se ha convertido en un viral imparable desde que se colgó en Youtube, anoche.

La historia la ha dado a conocer el canal de Emergencias Sevilla. La Policía Local sevillana ha detenido a un hombre de unos 40 años de edad que ha sido puesto a disposición judicial después de destrozar su coche y elementos de mobiliario urbano conduciendo cuando cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia. En el momento del arresto, este varón trataba de subir con su coche unas escalinatas de una zona peatonal en el Polígono San Pablo de la capital, aunque creía haber llegado a Badajoz. Se había subido varios escalones y había empotrado el coche contra un banco de la plaza, tras acceder por una calle muy pequeña, cerrada al tráfico, un pasaje poco mayor que una acera.

Los hechos sucedieron cerca de las 6.00 horas del pasado domingo, cuando una llamada al 092, teléfono de emergencias de la Policía Local de Sevilla, avisaba de lo que podría ser un accidente en el interior de la Plaza El Polo.

De forma inmediata, varias dotaciones de Policía Local se personaron en el lugar, pudiendo localizar al citado vehículo tratando de maniobrar y bajar por una zona de escaleras. En estos intentos, golpeaba con su vehículo a muros, árboles, entre otros elementos, causando así "importantes daños" tanto a su coche como al mobiliario urbano. Lo puedes ver en el vídeo que acompaña a esta noticia: el coche blanco atrancado, el conductor despistado que se tambalea cuando sale a ver qué le ha pasado al turismo, los agentes que intervienen, sorprendidos...

Los policías evitaron que el hombre continuase maniobrando dado el evidente estado de embriaguez que presentaba. Además del fuerte olor a alcohol, se mareaba tanto que llegó a caer al suelo y tenía unas manifestaciones "completamente incoherentes", indica el comunicado oficial de la Policía hispalense. Llegó a preguntar: "Agentes, ¿he llegado ya a Badajoz?", entre otras incongruencias.

El diálogo entre la pareja y el detenido es impagable: con los pájaros sonando de fondo, a punto de amanecer, los agentes alucinados -"Yo no sé cómo ha llegado hasta aquí, usted no está para coger el coche", "A mí me sorprende"- y mirando alrededor sin entender la escena, el vecino que lo está grabando todo que no puede contener la risa floja...

Tal era el estado de embriaguez del conductor que en las pruebas de alcoholemia dio positivo, superando el cuádruple de la tasa máxima permitida. Esto fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, ante quien deberá comparecer para dar cuenta de lo ocurrido.

El turismo, con daños de mayor cuantía, fue trasladado con una grúa hasta las dependencias municipales. Mientras, agentes de la Policía Local investigaban la forma en que este conductor pudo llegar hasta donde lo hizo. El vecino que lo vio y grabó todo colaboró con la Policía Local aportando las imágenes con algunas secuencias de los hechos, que ayudarán a aclarar lo pasado.

Hoy en Badajoz -esto, en Sevilla- nadie habla de otra cosa.