Las Naciones Unidas alertan de que 200.000 civiles están atrapados en la batalla por Mosul

La ONU ha alertdado de que unos 200.000 civiles se encuentran atrapados en las zonas controladas por el grupo terrorista Estado Islámico (EI, ISIS o Daesh,) en Mosul , en la etapa final de la ofensiva de las fuerzas iraquíes para recuperar la ciudad.

"Estamos muy preocupados por la seguridad de estos civiles, cuyas vidas están en un mayor riesgo que nunca desde el inicio de la campaña", aseguró la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Irak, Lise Grande, en una videoconferencia con periodistas en la ONU.

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

UN Humanitarian Coordinator for #Iraq, Lise Grande, briefed reporters by video-link on situation in Iraq (30 May) https://t.co/o1Auu5fnJZ