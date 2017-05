Los pescadores de la provincia de Almería, enfadados con David Bisbal

El cantante David Bisbal ha indignado a los pescadores de su provincia, Almería, por decir que la pesca de arrastre no le gusta "porque arrastran absolutamente todo y no son selectivos". "Ya en Portugal han prohibido la pesca de arrastre y me alegro mucho porque hay otros medios convencionales", ha asegurado durante una entrevista en el programa Conversatorios en Casa de América, de TVE.

Bisbal, aficionado al buceo, a la pesca deportiva y que posee barco, aseguró que hay barcos que "arrastran absolutamente con todo" y que "no son selectivos en la pesca". "Eso a mí, sinceramente, no me gusta", aseguró mientras explicaba que hay otros "métodos convencionales" que pueden hacer esa función. "A lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas", admitió al final.

Dicho y hecho. La Organización de Productores pesqueros de Almería, a través de su gerente Jose Mª Gallart, ha pedido a Bisbal que "respete su oficio", que "genera 250 puestos de trabajo directos y 1500 indirectos, y constituyen una pieza clave en el legado cultural de la comunidad costera".

"Un personaje público como él debería contrastar la información antes de expresar públicamente algo así que puede perjudicar seriamente a un amplio sector de la socioeconomía almeriense, como es el sector de la pesca de arrastre del puerto de Almería", aseguran en un comunicado.

"¿BISBAL NO CONSUME ESTAS ESPECIES?"

"La pesca de arrastre es una de los tipos de pesca más regulados del caladero nacional. Tiene muchas limitaciones para poder asegurar el mantenimiento de las especies y hábitats marinos. Así pues, está prohibido el arrastre en pareja, el arrastre pelágico, el arrastre en profundidades con hábitats valiosos para cría y protección de especies como son los fondos de posidonia en el Mediterráneo a menos de 50m, y también está prohibido el arrastre a profundidades mayores de 1000m debito a la existencia de hábitats sensibles con especies de lento crecimiento como los fondos de coral de aguas frías", recuerda la organización.

Además, insisten en que hay especies que no se pueden pescar con ningún otro "arte de pesca" y que "quien piense que la pesca de arrastre puede ser eliminada y seguir manteniendo un abanico de especies comerciales en mercados y restaurantes como el actual mediante otros tipos de pesca, está muy equivocado".

"Especies como las gambas, cigalas, gallo pedro, rape, calamar, pollicos, rubios, y un largo etcétera, solo pueden ser pescados con este arte. ¿Acaso el Sr. Bisbal, su familia o amigos, por ejemplo, no consume estas especies cuando van a un Restaurante?", se preguntan.

Además, subrayan que la pesca recreativa "de la cual David Bisbal es practicante" tiene "una regulación mucho más ligera".