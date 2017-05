Un usuario utiliza los mensajes privados con Pablo Iglesias como lista de la compra... y él responde así

El usuario de Twitter @comunistx no podía creerse lo que le ocurrió este martes. Decidió mandar un mensaje privado en tono de broma en la red social a Pablo Iglesias... y el líder de Podemos respondió.

Todo comenzó a principios de año, cuando @comunistx recibió un mensaje del político animándole a que votara por él en Vistalegre 2, el congreso del partido en el que se enfrentaron Iglesias y Errejón. "Entonces aunque no me siguiera tenía los DM abiertos para mí", ha explicado el usuario a BuzzFeedEspaña.

@comunistx añade que ayer estaba aburrido y decidió escribirle un mensaje privado avisándole de que a partir de ahora usaría ese canal para anotar su lista de la compra. Y así lo hizo. Le mandó privados a Pablo Iglesias con anotaciones como: "Tomates y cebolletas, vinagre balsámico de módena, hielos, en el Dia hay bolsas normalmente".

Lo sorprendente de la historia es que Pablo Iglesia respondió. Y lo hizo con mucha gracia. "Lo del vinagre balsámico demuestra que tienes buen gusto", escribió. Y @comunistx siguió el juego: "Gracias, no aguanto el vinagre normal".

E Iglesias continuó con la broma: "Si es de vino de Jerez rico es aceptable, pero el de Módena es insuperable (y en crema mola también". Y el usuario siguió a lo suyo: "También tengo que comprar sal porque se ha acabado el paquete y solo queda un bote".

"Compra sal del Himalaya", replicó Iglesias.

@comunistx subió la conversación a Twitter y en menos de 24 horas acumula más de 9.000 retuits.

Pablo Iglesias is my new personal assistant pic.twitter.com/LNO3BW7oK5