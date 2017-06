21 datos que te ayudarán a entender la importancia del disco 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'

El 1 de junio de 1967 el cuarteto de Liverpool hizo historia al presentar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Prueba de ello es que el 50 aniversario de la presentación del octavo disco de Los Beatles se ha convertido en noticia en medios de todo el mundo.

Los británicos un giro a su carrera en este trabajo compuesto de 13 canciones y algo menos de 40 minutos de duración. 39 millones de copias se vendieron del supuesto concierto de la banda del Sargento Pimienta y Los Beatles lograron con este octavo trabajo cuatro premios Grammy.

Son algunas de las curiosidades que rodean al disco que la revista Rolling Stone calificó como "el mejor de todos los tiempos" y que hoy es centro de muchas conversaciones. Si tú también quieres unirte a ellas, sólo tienes que echarle un vistazo a esta infografía de StampaPrint. Seguro que hay algo que todavía no conoces.