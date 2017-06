Así es el Essential Phone, el teléfono del creador de Android

Andy Rubin, uno de los creadores de Android, decidió montar su propia empresa no hace mucho con un único objetivo: crear el teléfono perfecto. Bajo el nombre de Essential, el directivo ha presentado ya los primeros detalles del Essential Phone, el primer teléfono de la compañía que se presenta con una lista de características a la que poco más se le puede pedir. Primero porque el terminal cuenta con una pantalla que va de borde a borde, con un peculiar diseño que rodea la cámara frontal (un poco extraño de primeras) y esquinas redondeadas.

El cuerpo es de cerámica y titanio, un material que presume de resistir mejor los golpes y caídas respecto a materiales como el aluminio, presente en la mayoría de terminales buque insignia del mercado. Internamente encontraremos un Snapdragon 835, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 3.040 mAh. Pero si hay algo que llama la atención son dos pequeños contactos magnéticos que servirán para conectar accesorios extra, como una curiosa cámara 360 de 12 megapíxeles capaz de grabar vídeo UHD a 30 imágenes por segundo.

La cámara trasera será dual, montando un sensor a color y otro monocromo, una combinación como las que los P9 y P10 de Huawei. Podremos obtener imágenes en blanco y negro así como realizar fotos a todo color con un amplísimo rango dinámico gracias a la combinación de las imágenes de ambos sensores.

En The Verge apuntan a que el teléfono no contará con puerto de auriculares, aunque se incluirá un adaptador para que podamos hacer uso de nuestros auriculares. Estará disponible en cuatro colores diferentes y, sorprendentemente, se puede reservar desde ya mismo con un precio de 699 dólares, 749 dólares si lo queremos con la cámara de 360 grados. Lamentablemente, no hay fecha aproximada de cuándo se realizarán los envíos o cuándo estará disponible en las tiendas, por lo que la reserva iría acompañada de cierto misterio.

Este artículo fue escrito por Carlos Martínez para engadget.es