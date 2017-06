El tuit sexual de Errejón para explicar el "no es no"

"Si estoy en la cama, con un hombre, desnuda, y él lleva un condón puesto y yo digo: "¿Sabes una cosa? No quiero hacerlo". Eso significa No, y ya está. No importa lo lejos que hayamos llegado o lo que lleve puesto. Cuando digo que no es que no".

En estos términos se expresaba —en un programa de televisión— la cantante, modelo, diseñadora y actriz estadounidense, Amber Rose. Y estas palabras de la artista le han servido al diputado de Podemos Íñigo Errejón para explicar el "no es no", que el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, puso tan de moda en referencia a al Gobierno del PP.

"No significa No", una frase que debería ser fácil de entender. Si tienes alguna duda, escucha a Amber Rose: pic.twitter.com/gRxd7wZCly — Íñigo Errejón (@ierrejon) 31 de mayo de 2017

Durante su intervención, Rose tuvo que escuchar a su interlocutor argumentar que "hay una frase muy conocida que dice vístete como quieras que te traten. Y hay cierta validez en eso". La respuesta de la artista no fue menos contundente: "No, eso no es verdad. Si quiero llevar un mini falda o una camiseta corta y estoy en la discoteca pasándolo bien con mis amigas y me siento sexy, no estoy buscando sexo, ni siquiera te estoy mirando, no quiero tener sexo contigo, no he venido a tener sexo. He venido a pasar un rato con mis amigas y me siento guapa. No estoy pidiendo nada. No estoy enfadada con vosotros, así es cómo la sociedad nos ha criado. He llamado puta a muchas mujeres, pero ya no lo hago. La sociedad nos ha enseñado a ser de esta manera. Ves a una mujer vistiendo provocativa y piensas: está perdida".

El tuit de Errejón ha provocado un interesante debate sobre la situación planteada por Rose en su intervención y sobre el "no es no" de Pedro Sánchez:

Amber Sánchez. — Norman Roy (@Norman__Roy) 31 de mayo de 2017

No es no ya lo dijo pedro — el cid (@marcenao) 31 de mayo de 2017

Si la tia dice no en el último momento, moléstate lo que quieras , si digo no y tú me fuerzas , me estás violando punto . — elo (@sernetina) 31 de mayo de 2017

Que se hayan aprobado los presupuestos generales de 2017 en el congreso me parece de traka! Vamos PEEEEEDRO ataca!!!! — Jesus Shuttlesworth (@lachuleteria) 31 de mayo de 2017

No es no. ¿Fácil de entender? Díselo a tu compañera Tania Sánchez.😂😂😂 — Guillermo De Bask (@de_bask) 31 de mayo de 2017