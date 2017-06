Manuel Moix renuncia como Fiscal Anticorrupción

Manuel Moix ha renunciado como fiscal Anticorrupción. Así lo ha anunciado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que no veía "motivos" para cesar al ya ex fiscal anticorrupción.

La renuncia de Moix se produce después de que se publicara que tiene el 25% de una sociedad radicada en Panamá, con la que adquirió un chalé en Madrid valorado en medio millón de euros.

Según Maza, "no ha existido ningún tipo de irregularidad e ilegalidad" en la mera "tenencia de este bien". Aun así, asegura que no ha "podido convencerle de lo contrario" y Moix ha renunciado a su cargo de manera "absolutamente irrevocable" y, según el fiscal general, "por motivos personales".

"Ha ejercido el cargo a plena satisfacción. Pero no puedo obligar a alguien que alega motivos personales a seguir", ha agregado Maza.

Moix, Maza y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fueron reprobados por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de todos los partidos salvo el PP.

La reprobación llegó después de que las grabaciones del 'caso Lezo' demostraran que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y actualmente en prisión, hizo gestiones para que pusieran a Moix, entonces en la Fiscalía Superior de Madrid, al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

Horas después de conocerse su participación en la sociedad panameña, Moix concedió una entrevista a la Cadena SER donde aseguró que no veía motivos para dimitir.

Según el ya ex fiscal anticorrupción, la existencia de esa sociedad no era incompatible con su cargo. "Era una sociedad que estaba inactiva, que nunca tuvo actividad y lo que hago es heredar un bien que está a nombre de una sociedad en Panamá", explicó.

"Que yo sepa, no he cometido ningún hecho delictivo o irregular desde el punto de vista de la corrupción", añadió Moix preguntado si no veía incompatibilidades.