El 'paseíllo' de Cifuentes antes de comparecer en la comisión sobre corrupción

Una imagen que está dando mucho que hablar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha llegado a este mediodía a la sala José Prat de la Asamblea de Madrid arropada por más de una treintena de miembros de su equipo y personas más cercanas, que le han realizado un 'paseíllo' de aplausos a ambos lados del pasaje que une el edificio de grupos con el edificio institucional del Parlamento regional.

Cifuentes, que había llegado hora y media antes a la Cámara, ha realizado el 'paseíllo' sonriente y acompañada de su 'número dos', Ángel Garrido. Entre una nube de periodistas ha entrado al edificio institucional a la sala donde ha comparecido en la comisión de investigación sobre corrupción política para explicar su papel en la adjudicacion de dos contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa de Arturo Fernández.

Entre las personas que han arropado a la presidenta de la Comunidad antes de su comparecencia en la comisión se podrían observar miembros del Ejecutivo regional y diputados regionales del PP.

La presidenta regional ha asegurado que ella no ha pedido que nadie viniera a arroparla aunque le ha resultado "agradable" el apoyo recibido "de diputados y personas próximas", a los que agradece "la muestra de cariño". "No considero que sea circo que vengan personas a apoyarme, me parece un circo más otras cosas", ha dicho antes de acceder a la comisión a los medios.

