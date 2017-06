Indignación con una consejera vasca por decir que 600 euros al mes garantizan una vida digna

El gobierno vasco se encuentra en pleno proceso de reforma de las ayudas sociales. Una de ellas es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a las personas con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión social. El gran cambio de esta ayuda consistiría en que se quiere limitar a una sola prestación por vivienda, aunque quienes comparten ese piso no sean familia ni pareja.

Este miércoles, Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentó la reforma en el Parlamento Vasco y, al día siguiente, le preguntaron por ello en el programa de Cadena Ser, La Ventana Euskadi.

"¿Ustedes creen que con 600 euros se puede vivir en Euskadi?", le pregunta la presentadora.

"No sé si es suficiente ", responde Artolazabal. "Pero creo que con el análisis que hemos hecho, teniendo en cuenta la encuesta de desigualdad y pobreza, esa cuantía es la que garantiza una vida digna. Además, hay que tener en cuenta que el objetivo de la RGI no es sólo vivir. Es verdad que esa cuantía nos tiene que ayudar a vivir durante una época coyuntural hasta encontrar un puesto de trabajo. Porque el objetivo final es encontrar un puesto de trabajo que te dé unas condiciones de vida dignas y que te permita salir de un sistema de protección".

Las críticas a estas palabras le han llovido en redes sociales a la consejera vasca.

600 es lo que me cuesta el alquiler. No me llega ni para pagar luz, agua y gas. De comer y vestir ya ni hablamos, son gastos superfluos.