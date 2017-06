Jennifer Garner se cabrea con la revista 'People'

La vida después de la ruptura. Es el título del reportaje principal de la última portada de la revista estadounidense People, que acompaña con una imagen de la actriz Jennifer Garner. Bajo la foto, un subtítulo: "Desde que terminó su complicado matrimonio con 'el amor de su vida' Ben Affleck, sigue adelante, buscando la felicidad y empezando de nuevo a los 45".

El número esta semana aparenta incluir en su interior un amplio reportaje con posados (como el que aparece en la portada) y declaraciones de la protagonista de Dallas Buyers Club y Juno, pero nada más lejos de la realidad. Así de claro lo ha dejado la actriz en su página de Facebook, donde el pasado miércoles dejó claro que no había hablado con la revista y que su vida está completa gracias a sus tres hijos. Nada de embarazo.

"Realmente ha sido su decisión más difícil. Pero ha llegado el momento de centrarse en su futuro", cuenta una de las muchas fuentes cercanas que participa en el reportaje, en el que Garner asegura no estar implicada.

"Me ha llamado la atención que hay una portada de People con un artículo que es sobre mí", empieza diciendo en la publicación de Facebook, que cuenta con más de 16.500 reacciones y cerca de 800 comentarios.

"No es raro recibir llamadas de seres queridos que piensan que se me ha olvidado contarles que estaba embarazada —¡de gemelos!— (madre mía), pero es tan ridículo que es fácil de ignorar", continúa la actriz.

"Sé que esto no es ninguna tragedia, pero me afecta a mí y a mi familia, así que, antes de que el teléfono de mi madre no pare de sonar, quiero dejarlo claro: No posé para esta portada. Ni participé ni autoricé este artículo", asegura Garner, que ha utilizado esta publicación para dejar clara una idea.

"Ya que estamos en esto: tengo tres hijos maravillosos y mi familia está completa. Tengan un hermoso día", se despide la actriz.

Jennifer Garner y Ben Affleck se separaron en julio de 2015 tras diez años de matrimonio y tres hijos en común. Dos años después, el pasado 14 de abril, decidieron solicitar el divorcio y formalizar la separación. En este tiempo se han enfrentado a rumores de embarazos y una posible reconciliación, que Garner ha dado por zanjados con esta publicación.