La OCU denuncia la "trampa" en la etiqueta de estos cuatro alimentos que todos compramos alguna vez

"Natural", "original", "casero", "artesanal"... Son algunos de los adjetivos más frecuentes en las etiquetas de alimentos que compramos todos los días y son, en muchos casos, engañosas. La Organización de Consumidores (OCU) se ha propuesto acabar con estas prácticas por parte de las marcas, ya que el Reglamento Europeo establece que la información que se proporciona al consumidor no debe inducir a error sobre las características del alimento.

Por eso, ha publicado recientemente un análisis del engaño que se esconde tras algunos de estos adjetivos:

-"El paté natural": Buscamos la definición "natural" en la RAE: "Natural es un elemento que se halla en la naturaleza, o que no ha sido sometido a mezcla o elaboración". Veamos ahora lo que pone en el etiquetado trasero en donde vienen los ingredientes... Lomo de atún (38%), puré de patata, leche desnatada, aceite vegetal de girasol (14%), fécula de patata, sal, proteína de soja, aroma y vinagre.

Parece evidente que una afirmación no casa con la otra. El paté está sometido a mezcla y ya por eso, la marca no debería decir que es "Sólo Natural" porque no es verdad".

-"El puré de patata natural": "Si leemos los ingredientes de este "Puré Original y Natural de Maggi" pasa lo mismo... No creas que vas a ver que contiene patata del huerto, qué va. Sus ingredientes son: Patata deshidratada (99%), emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), aromas, especia, antioxidante (extractos de romero). Puede contener leche. No te frotes los ojos... a esto Maggie lo llama natural...

#EpicFail: Etiquetas que mienten. Denunciamos a 25 alimentos por el uso de términos engañosos en su etiquetado https://t.co/ODLrd7zZ6X pic.twitter.com/czcO4g1MSS — OCU (@consumidores) 2 de junio de 2017

-"Los postres caseros": "Cuando nos dicen que es casero, nos imaginamos, por ejemplo, un postre hecho por una persona con todo el cariño... por eso cuando vemos esta palabra en el paquete de una cuajada o u unas natillas nos escama. ¿Cómo pueden ser unos polvos, que además has de mezclar con otro ingrediente, caseros?".

"Las galletas tradicionales": "Claro que lo artesanal está más rico... pero solo si es verdad. Es decir no entendemos muy bien que un producto, en este caso unas galletas, elaboradas de manera industrial, con aditivos y con aceite de palma sean artesanales. Puede que su receta sea tradicional, pero eso es otra cosa".

Recientemente, la OCU denunció el etiquetado de 25 alimentos por "confundir y engañar" a los consumidores. Según la organización, "solo las aguas minerales, el yogur y algunas conservas puede llevar el nombre de natural con respaldo legal. En el resto de productos es una exageración. Incluir alegaciones como 'caldo 100% natural', 'paté natural' o 'puré de patatas original natural' constituyen un claro ejemplo de un uso indiscriminado de un término con muchos significados diferentes, pero ninguno claro para el consumidor. No se puede llamar natural a un producto elaborado, y solo con las únicas excepciones justificadas que establece la normativa se puede utilizar este término", ha avisado la OCU.

También con la idea de que el consumidor perciba como "más agradable y sabroso" un alimento elaborado de forma manual o artesanal, se incluyen en el etiquetado las menciones "casero", "tradicional" o "artesano". Sin embargo, la organización ha asegurado que solo basta dar la vuelta al envase y leer la lista de ingrediente para comprobar que un tomate frito 'estilo casero' "de casero tienen bien poco", por la adicción de ingredientes como espesantes, conservantes y aromas que es "evidente que no se utilizan en casa".