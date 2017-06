Sense8 era una de esas series que acumulaba seguidores que rozan la obsesión, que analizan la trama, que siguen las vidas de sus protagonistas y que difunden con la palabra las maravillas de un show original y que a muchos les hacía pensar y disfrutar. Y lo era, que no lo es, porque Netflix anunció el jueves 1 de junio que la segunda temporada había sido la última. La serie de las hermanas Lana y Lilly Wachowski ha sido cancelada.

La primera temporada estuvo compuesta por 12 capítulos, en los que diversas personas de distintas partes del mundo tenían poderes psíquicos y contactaban entre ellos. Se estrenó el 5 de junio de 2015, y tuvo continuación con un especial navideño de dos horas (que se estrenó el 23 de diciembre de 2016). La segunda tanda tardó en llegar más de lo esperado y se retrasó en varias ocasiones, pero finalmente los 10 capítulos se estrenaron el 5 de mayo de 2017. Entre sus protagonistas, Daryl Hannah y el español Miguel Ángel Silvestre.

"Tras 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia del clan de Sense8 llega a su fin", ha dicho Cindy Holland, vicepresidenta internacional de contenidos originales de Netflix, en una nota difundida por la propia plataforma. "Es todo lo que nosotros y los fans soñábamos: audaz, emocional, impresionante, rompedora y totalmente inolvidable. Nunca ha habido una serie más global, con un elenco y un equipo igualmente diverso e internacional, que no son sino el reflejo de la comunidad conectada de los fans, profundamente apasionados, que Sense8 tiene en todo el mundo. Damos las gracias a Lana, Lilly, Joe y Grant por su visión, y a todo el reparto y el equipo por su trabajo y compromiso".

Las buenas críticas —mejores incluso las de la segunda temporada— no han evitado que la plataforma de televisión por Internet cancele la serie. Así lo anunció un tuit de Netflix España a las ocho y media de la tarde del jueves, en un mensaje con una frase y un pequeño vídeo.

Sin embargo, los sensates, seguidores de la serie, no han quedado conformes con ese adiós. Achacan a Netflix dejar la serie colgada, no darle el final que se merece (de hecho, no darle ningún tipo de final) y algunos amenazan con marcharse de la plataforma. Incluso han creado una petición en la plataforma Change.org que acumula 170.000 firmas en poco más de 12 horas.

El tuit de la cancelación de Sense8 ha tenido más de mil retuits y 1.500 me gusta, pero también decenas de indignadas (e ingeniosas) respuestas.

Os voy a decir lo que voy a hacer con la suscripción a Netflix tras la cancelación de #Sense8.#sense8season3 pic.twitter.com/Y06g3Y4yNw — Natalia López (@NatLopez94) 1 de junio de 2017

Con la cantidad de series mierdosas que tiene @netflix y va y cancela una de sus mejores. pic.twitter.com/SkrYfWbujR — Salva González (@SalvaGonzalezz) 1 de junio de 2017

os invito a iros a la mierda. Yo cancelo mi suscripción, hasta luego maricarmen — Miguel Lightwood (@LightwoodGH) 1 de junio de 2017

QUIEN HA SIDO EL RESPONSABLE DE ESTA DECISION pic.twitter.com/xfREJqbJfQ — Adriveraplayer (@Adriveraplayer) 1 de junio de 2017

QUE NOOOO QUE ME NIEGO!!!! LA FINANCIAMOS ENTRE TODOS O ALGO!!!! — Chusitafashionfever (@Chusita) 1 de junio de 2017

A mi suscripición se le está poniendo una carita de HBO que no puedo con ella... — Excelsior (@sergiodpd16) 1 de junio de 2017

No sé ni qué decir pic.twitter.com/eqgRrdRZY1 — Stefy (@_slayerette) 1 de junio de 2017

mi viaje con vosotros también se está acabando porque como sigáis así adiós a mi suscripción — patri 🥀 (@artisticdizzee) 1 de junio de 2017

¿VOTOS A FAVOR DE PASARNOS TODOS A HBO SI SE HACEN CARGO DE LA SERIE? — Miss Corleone △⃒⃘ (@celessiul) 1 de junio de 2017

¿Cómo que "gracias"? Será "Perdón". Estáis cancelando una serie sin darla un final y dejando a los espectadores a medias. Se dice "perdón". — lo(gi)co (@logicocaotico) 1 de junio de 2017

